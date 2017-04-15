Президент утвердил новую структуру СНБО

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую структуру Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Согласно указу, в новую структуру СНБО вошли, в частности, Служба по вопросам внутренней безопасности, Служба по вопросам мобилизации, Служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, Служба по вопросам развития и информационных технологий, Служба обеспечения доступа к публичной информации.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Напомним, 14 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Едином государственном реестре военнообязанных". Вести учет призывников и военнообязанных будут районные (городские) военные комиссариаты.