За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, четверо военнослужащих получили ранения. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Силы оккупанта вчера трижды открывали огонь по позициям ВСУ из минометов калибра 120 мм – один раз в Катериновке и дважды – в Крымском. В Станице Луганской состоялась одна вооруженная провокация из легкого вооружения. В Катериновке и Попасной враг применял гранатометы.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 6 обстрелов со стороны врага, половина из которых – из минометов.

Донецкое направление

Интенсивность огня врага держится на том же уровне, что и в последние дни. Боевики неоднократно применяли минометы. В частности, три минометных обстрела произошли в Верхнеторецком, два – в Авдеевке и один – в Зайцево. Во время этих обстрелов по позициям украинских военнослужащих было выпущено более 60 мин. В Песках и Опытном оккупанты открывали огонь исключительно из легкого вооружения. В районе Светлодарской дуги вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 17 обстрелов со стороны врага, в частности – 6 из минометов.

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Мариупольское направление

Боевики трижды открывали огонь из минометов, по одному разу обстреляв Красногоровку, Водяное и Широкино. Все другие обстрелы были из легкого вооружения и пришлись на участок фронта Павлополь – Широкино.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 22 вражеских обстрела.