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В Киеве будет самая длинная за историю Евровидения красная дорожка
Фото: tsn.ua
Евровидение-2017

В Киеве будет самая длинная за историю Евровидения красная дорожка

На трибунах смогут разместиться 7 тысяч зрителей

15.04.17 119
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На Евровидении-2017 в Киеве будет самая длинная за историю конкурса красная дорожка - 265 метров. Об этом сообщают организаторы на официальной странице Евровидения в Украине в Facebook.

Вес сцены составит 30 тонн, трибуны - 450 тонн, еще 212 тонн подвешено к потолку.

В Евровидении-2017 примет участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды - в 2008 и 2011 годах.

На зрительских трибунах будет 7 тысяч мест для зрителей, из них 50 мест - для людей с инвалидностью.

На сегодня продано около 30 тысяч билетов, около 19 тысяч забронированы для делегаций стран-участниц конкурса и еще около 21 тысячи билетов или имеются в продаже, или скоро появятся.

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