Гройсман поделился картой аптек с доступными лекарствами

Очень важно, чтобы как можно больше людей узнали о возможности получить необходимые препараты бесплатно или с небольшой доплатой

Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook опубликовал карту Украины с аптеками, которые присоединились к программе "Доступные лекарства".

"За первые дни с начала действия программы "Доступные лекарства" тысячи украинцев смогли воспользоваться ее преимуществами, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой", - заявил Гройсман.

"Уже сейчас более 2000 аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается. Делюсь с вами подробной картой аптек-партнеров программы "Доступные лекарства" по всей Украине. Распространяйте!" - написал премьер- министр.

Карту аптек можно посмотреть здесь.

Напомним, в Украину от международных организаций поступило всего 14 процентов лекарств.