Эрдоган может посетить Украину через один-два месяца

Об этом заявил посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель в интервью агентству "Укринформ".

"Обе страны нуждаются в этом соглашении и обе страны от этого выиграют", - сказал он.

По словам посла, за последние три года объем торговли между Украиной и Турцией снизился до 4 млрд долларов, но руководство государств ставит целью его увеличение до 20 млрд долларов, в том числе благодаря подписанию соглашения о ЗСТ.

По словам Тезеля, визит президента Турции в Украину входит в его график, разработанный еще в 2011 году. На сегодняшний день дата визита уточняется.

"Президенты ежегодно посещают друг друга. В прошлом году Петр Порошенко был в Турции. Два года тому назад Реджеп Эрдоган был здесь. И теперь президент Турции вновь приедет с несколькими министрами для обсуждения многочисленных вопросов", - сказал Тезель.

Напомним, Эрдоган не планирует превращать Турцию в федерацию.