Порошенко примет участие в британской "Битве за Украину"

Президент Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House.
Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на информацию пресс-службы института.
Петр Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".
"Президент Украины расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение укрепления солидарности, восстановления мира, усиления европейской безопасности и поддержки трансформации Украины", - сообщили в Chatham House.
В Администрации президента пообещали сообщить все детали визита в понедельник, 17 марта.
Напомним, Великобритания заявила о возможном вмешательстве РФ и Китая в голосование за Brexit.