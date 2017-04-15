Столичным мусором могут заняться французы и японцы

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

“Проблема утилизации мусора остро стоит не только во Львове и Киеве, а в целом по всей Украине. И решить ее можно с помощью строительства современных мусороперерабатывающих заводов. Сейчас мы ведем переговоры с японскими и французскими компаниями, чтобы такие заводы появились в Киеве. Также обсуждается вопрос реконструкции мусоросжигательного завода "Энергия", - отметил он.

По словам Кличко, в немецких и австрийских городах мусоросжигательные комбинаты расположены почти в центре города.

"И никто об этом не знает. Потому что они не создают никаких проблем для жителей, ведь там используются современные технологии. Как следствие - нет никакого запаха и негативного влияния на экологию. Мы должны привлечь такие же технологии и в наш город. Наша задача - за 2-3 года построить современные мусороперерабатывающие заводы и модернизировать завод "Энергия", - подчеркнул мэр.

Напомним, в КГГА подумывают о вывозе мусора в Чернобыльскую зону.