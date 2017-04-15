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Ситуация в Донбассе

Красному Кресту удалось передать нашим заложникам в Донбассе пасхальные посылки

Красному Кресту удалось передать нашим заложникам в Донбассе пасхальные посылки
Ирина Геращенко / Фото: Deutsche Welle

Передачи направили в макеевскую колонию и в Донецкий следственный изолятор

15.04.17 67
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Миссии Международного Комитета Красного Креста удалось передать посылки заложникам, которых удерживают боевики на Донбассе.

Об этом в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Сегодня миссия МККК впервые за все это время смогла передать передачи нашим ребятам - военным, заложникам в макеевскую колонию и в Донецкий следственный изолятор. Именно о передаче к Пасхе договорились на последней встрече гуманитарной группы в Минске",  - пишет Геращенко.

"Маленькая гуманитарная и психологическая, но такая важная поддержка. Спасибо всем причастным, рада, что договоренности последней встречи гуманитарной группы в Минске потихоньку выполняются. Работаем дальше", - отметила Геращенко.

Напомним, жителям Донбасса Красный Крест помог на 500 млн грн.

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