Красному Кресту удалось передать нашим заложникам в Донбассе пасхальные посылки

Миссии Международного Комитета Красного Креста удалось передать посылки заложникам, которых удерживают боевики на Донбассе.
Об этом в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"Сегодня миссия МККК впервые за все это время смогла передать передачи нашим ребятам - военным, заложникам в макеевскую колонию и в Донецкий следственный изолятор. Именно о передаче к Пасхе договорились на последней встрече гуманитарной группы в Минске", - пишет Геращенко.
"Маленькая гуманитарная и психологическая, но такая важная поддержка. Спасибо всем причастным, рада, что договоренности последней встречи гуманитарной группы в Минске потихоньку выполняются. Работаем дальше", - отметила Геращенко.
Напомним, жителям Донбасса Красный Крест помог на 500 млн грн.