Пасхальная ночь прошла спокойно, - полиция

Порядок и безопасность в стране обеспечивали 23,4 тысячи правоохранителей

В полиции подвели итоги пасхальной ночи.

Во всех регионах в ночь с 15 на 16 апреля состоялись пасхальные богослужения в более чем 15,6 тысяч культовых сооружений.

Участие в богослужениях приняли более 7,8 млн. верующих.

Общественную безопасность и порядок обеспечивали более 23,4 тысячи правоохранителей: 22,7 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщают в пресс-службе Нацполиции.

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Многочисленные культовые богослужения состоялись в Днепропетровской (1 млн. человек), Львовской (830 тыс.), Тернопольской (650 тыс.) и Одесской (620 тыс.) областях.

"Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушения общественной безопасности и порядка не допущены", - подытожили в полиции.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, христиане отмечают Пасху.