В подразделениях Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции прошли пасхальные богослужения.
Как это происходило – рассказали и показали в пресс-центре штаба АТО.
Военнослужащие, которые на Пасху будут находиться на боевом дежурстве, имели возможность посетить праздничные богослужения и освятить пасхальные корзинки.
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Накануне праздника все желающие военнослужащие имели возможность пройти таинство исповеди и причастия.