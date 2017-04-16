Пасхальные "гонки с огнем" традиционно устроили Киевский и Московский патриархаты

Вечером в субботу, 15 апреля, в Киев из Иерусалима прилетели сразу две делегации с Благодатным огнем.

Пасхальные гонки традиционно устроили Киевский и Московский патриархаты, передает ТСН.

На этот раз выиграл Киевский, огонь для церквей которого в аэропорт "Борисполь" прилетел около 20:05.

Благодатный огонь доставили и для Московского патриархата.

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Уже в аэропорту делегации ждали представители церквей - от привезенного из Иерусалима Благодатного огня зажгли свечи и повезли по всем уголкам Украины.

В первую очередь - в столицу, в центральные храмы. Киевский патриархат - во Владимирский собор, Московский - в Киево-Печерскую Лавру, где прошли праздничные службы.



























































Фото: УНИАН