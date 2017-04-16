Пасхальное перемирие в зоне АТО: погибших и раненых нет

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции погибших и раненых в рядах украинских войск нет.

Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Луганское направление



Вчера произошло два вражеских обстрела - в Лобачево и Новоалександровке. Эти инциденты произошли еще до рассвета. Тяжелое вооружение противник не применял.



Донецкое направление



Основные боевые действия развернулись в районе Авдеевки между 20 и 24 часами. Также противник нарушал режим тишины на Светлодарской дуге, под Каменцем и возле Донецкого аэропорта. Под Горловкой вчера было тихо.

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Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе два снайперских.



Мариупольское направление



В Марьинке оккупанты провели три минометных обстрела. Эти инциденты произошли в темное время суток. Впрочем, как и ранее, львиная доля обстрелов приходится на участок фронта Павлополь - Широкино. Боевики открывали огонь и днем, и ночью. Кроме легкого вооружения, оккупанты применяли бронетехнику.



Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов.