Пытавшим 10-летнего мальчика-инвалида подросткам грозит 15 лет

Двое несовершеннолетних извращенцев, которые пытали и издевались над 10-летним мальчиком-инвалидом в поселке Иванков Киевской области, взяты под стражу без права внесения залога.

Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратурой Киевской области взято на особый контроль расследование дела относительно группы подростков, которые издевались над 10-летним мальчиком, истязали его и удовлетворяли половую страсть неестественным способом. Обидчики малолетнего поставлены в известность о подозрении, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Задержанных подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Им угрожает до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Председатель Киевской ОГА Александр Горган на своей странице в Facebook отметил работу прокуратуры при расследовании этого ужасного инцидента, пишет Укринформ. По его словам, личное вмешательство прокурора области обеспечило переквалификацию и начало уголовного производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.

"В воскресенье 9 апреля в Иванкове трое подростков поиздевались над 10-летним мальчиком. Его жестоко били несколько часов подряд, истязали, бросали в холодную воду, принуждали есть фекалии и лизать мочу. Неопровержимые доказательства дают основания утверждать, что группа подростков насиловала ребенка палкой", - рассказал Горган.

Он дал поручение провести служебное расследование, в частности, относительно бездеятельности председателя Иванковской РГА, который должен был координировать работу полиции района и других служб района.

"Служебное расследование начато также относительно работников полиции. Внутреннее расследование проводит Главное управление Национальной полиции Киевской области", – уточнил Горган.