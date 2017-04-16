На Пасху в Украине еще тепло, а уже со вторника придет похолодание, которое продлится около недели.

Дневная температура постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0-4 градусов тепла, а местами до 1-5 градусов мороза, прогнозирует синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Украине дожди после прекрасного утра, а завтра, 17 апреля, будет сухо, но, повторяю, похолодает. Особенно холодно будет в квартирах, и на улице тоже. Поэтому с одеждой и зимними пледами как-то покомбинируйте", - пишет синопник.