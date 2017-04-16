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Инфографика В Украину идут холода

<span class="label red">Инфографика</span> В Украину идут холода
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Низкие температуры продлятся в течение недели

16.04.17 155
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На Пасху в Украине еще тепло, а уже со вторника придет похолодание, которое продлится около недели.

Дневная температура постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0-4 градусов тепла, а местами до 1-5 градусов мороза, прогнозирует синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Украине дожди после прекрасного утра, а завтра, 17 апреля, будет сухо, но, повторяю, похолодает. Особенно холодно будет в квартирах, и на улице тоже. Поэтому с одеждой и зимними пледами как-то покомбинируйте", - пишет синопник.

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