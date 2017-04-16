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Главная » Страна » АТО: Ситуация стабилизировалась
АТО: Ситуация стабилизировалась
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

АТО: Ситуация стабилизировалась

С начала суток террористы пять раз обстреляли украинских военных

16.04.17 441
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Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась.

С начала суток и до 18:00 воскресенья подразделения российско-оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Приморском направлении огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал позиции сил АТО в районе населенного пункта Водяное. По морским пехотинцам возле Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении по позициям вблизи населенного пункта Зайцево противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На Луганском направлении по защитникам Катериновки противник бил из минометов калибра 120-мм. Позиции возле Новоалександровки обстреливал из стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

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