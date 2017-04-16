Папа Римский Франциск помолился за Украину

Папа Римский Франциск упомянул Украину в пасхальном послании Urbi et Orbi.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор угнетенной кровавым конфликтом, найти согласие, и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, кто страдает от его последствий", - сказал понтифик.

"Пусть же среди сложных и порой драматических судеб народов Воскресший Господь направит шаги тех, кто ищет справедливости и мира, и даст руководителям народов отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием", - подчеркнул Папа Римский.

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Кроме того, он упомянул в послании о Сирии, странах Ближнего Востока, а также Южном Судане, Судане, Сомали и Демократической Республике Конго, которые страдают от конфликтов, обостренных сильной засухой, поразившей некоторые регионы Африки.



Глава католической церкви пожелал достичь диалогов и мирных решений споров странам Латинской Америки.

Напомним, в своем пасхальном послании Папа Римский призвал не воспринимать зло как должное.