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Главная » Страна » У Союза писателей хотят отобрать здание возле администрации президента в Киеве

У Союза писателей хотят отобрать здание возле администрации президента в Киеве

У Союза писателей хотят отобрать здание возле администрации президента в Киеве
Здание Союза писателей в Киеве / Фото из открытых источников

Якобы за долги

16.04.17 362
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Недвижимость Национального союза писателей Украины (НСПУ) в Одессе и Харькове была описана Государственной налоговой службой (ГФС) под имущественный залог за долг по земельному налогу в размере 1,5 млн грн.

Об этом сообщил председатель НСПУ Михаил Сидоржевский в интервью DT.UA.

Глава НСПУ подтвердил, что Союз столкнулся с угрозой потери своей земли.

По словам Сидоржевского, на сегодня убыточными являются дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце, а также Дом писателей в Киеве.

В частности убытки Ирпенского дома творчества за год составили 302 тыс. грн. При этом, с 1 января 2017 года Ирпенский городской совет повысил земельный налог, который теперь составляет 98 тыс. грн в месяц (при бюджетном финансировании Союза в 920 тыс. грн в год).

"Приведу примеры. С 1 января 2016 года размер земельного налога за пользование земельным участком (0,36 га) по ул. Банковой, 2 в Киеве составил 157 тыс. грн на месяц. Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Союза, и мы не платили этот налог. Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 года ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тыс. грн (на сегодня это 56 тыс. грн). Но мы не можем платить и эту сумму. Следовательно, ведем работу по минимизации размера земельного налога до 0,03%", - отметил Сидоржевский.

Следовательно, часть имущества Союза — недвижимость в Одессе и в Харькове - налоговой службой уже описана под имущественный залог.

"Это означает, что в случае непогашения долга по земельному налогу (а на сегодня он составляет около 1 млн 500 тыс. грн) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд — для того, чтобы закрыть долги перед КГГА. Причем по ценам, значительно ниже стоимости этого имущества", - резюмировал глава Союза.

Взыскание долга планируется через суд, который начался 7 апреля по ускоренной процедуре путем конфискации и выставления на торги домов творчества, которые принадлежат Союзу, в Одессе и Харькове.

В пресс-службе организации в комментарии "УНИАН" напомнили, что с 1 января 2016 года Киевсовет установил для национальных творческих союзов максимальный размер земельного налога. Таким образом, НСПУ насчитали около 157 тысяч грн в месяц налога за пользование земельным участком 0,37 га по адресу вул. Банковая, 2, где находится Дом писателя, центральный офис Союза.

"Это абсолютно неподъемная сумма для Союза писателей. После многочисленных обращений руководителей творческих союзов к столичным депутатам с 31 мая прошлого года размер земельного налога уменьшили втрое, однако налоговый долг оставили, и платить НСПУ его не имела и не имеет возможности и сегодня. На просьбу отсрочить долг Налоговая отказала, и таким образом дома писателей в Одессе и Харькове, лакомые куски для коммерческих структур, опишут и через суд выставят на торги. И шансов сохранить союзное имущество, не уплатив долга, фактически нет. Никого не волнует, что Союз является неприбыльной некоммерческой организацией", - заявил председатель НСПУ Михаил Сидоржевский.

На Союз писателей из государственного бюджета в последние годы выделяется 920 тысяч гривен в год.

"Так сложно Союзу еще не было за всю историю его существования. Даже во времена Януковича на Союз выделялись почти два миллиона гривен в 2012 году и 1 млн 765 тыс. грн в 2013-м", - заявил председатель НСПУ.

По мнению Сидоржевского, таким образом Союз поставили в "патовую" ситуацию, когда налоговая нагрузка в разы превышает финансирование из бюджета. Он призывает снизить земельный налог для творческих союзов до приемлемого размера, как это было до 2016 года. 

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