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Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 17 апреля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 17 апреля
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