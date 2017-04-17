Порошенко посетит Великобританию с официальным визитом

Президент Украины Петр Порошенко осуществит 18-19 апреля официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В программе визита предусмотрены встречи Порошенко с Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.
Запланировано также выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".
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"Порошенко также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.