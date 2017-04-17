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Фото, видео Полиция в Мариуполе училась освобождать заложников из поезда

<span class="label red">Фото, видео</span> Полиция в Мариуполе училась освобождать заложников из поезда
Фото: dn.npu.gov.ua

"Злоумышленников" успешно обезвредили

17.04.17 90
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В Мариуполе полицейская рота особого назначения провела учения по освобождению заложников в поезде. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

По легенде учений, внутри вагона группа вооруженных удерживала правоохранителей и часть пассажиров, угрожая начать убивать, если их требования не будут выполнены. На место происшествия прибыл спецназ. Личный состав разбился на несколько штурмовых групп и занял позиции для атаки.

Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, вторая - разбила два окна вагона.

За ходом спецоперации следил заместитель главы Нацполиции, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он отметил успешность ее проведения, но добавил, что это лишь часть всей работы.

"Мы сегодня видели силовую фазу, но этому должна предшествовать работа всех служб. Патрульная полиция должна перекрыть дороги, ведущие именно к месту событий, сюда должны быть вызваны врачи и представители ГСЧС", - подчеркнул Аброськин.

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