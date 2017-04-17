АТО: Боевики обстреляли Новогригорьевку из БМП

За сутки 17 апреля по состоянию на 18:00 подразделения российско-оккупационных войск 15 раз обстреляли наших военных. Один боец получил ранение.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на приморском направлении. Здесь, огнем минометов 120-мм калибра и вооружения БМП, противник накрывал защитников Новогригорьевки. Из гранатометов различных систем обстреливал защитников Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорным пунктам в районе Чермалыка вел огонь из минометов калибра 82-мм, а рядом Марьинки и Водяного применил пулеметы крупного калибра. Вблизи Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении по позициям в районе населенного пункта Авдеевка противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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На луганском направлении российско-оккупационные войска из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по защитникам Катериновки.