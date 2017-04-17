СМИ: В первом квартале 2017 года Россия была основным поставщиком угля в Украину

Импорт угля из России в Украину в течение января-марта 2017 года составил 221 тыс. тонн при общем объеме импорта в 413 тыс. тонн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По его данным, в течение первого квартала 2017 года из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тыс. тонн угля, из РФ - 221,6 тыс. тонн, из Польши - 118,9 тыс. тонн.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины в течение марта 2017 года выросли на 5,2% (на 94,7 тыс. тонн) и к 1 апреля составили 1 млн 921,9 тыс. тонн.

Напомним, 22 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о необходимости запрета импорта угля из Российской Федерации. Но соответствующее постановление так и не было принято.