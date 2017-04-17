В Житомирской области столкнулись две легковушки: погибли 5 человек

В Житомирской области на 240 км автотрассы Киев - Ковель, вблизи села Каменка Олевского района, днем в понедельник произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, еще двое - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По прибытию спасателей к месту происшествия выяснилось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей Suzuki и ВАЗ-2109 двое водителей и трое пассажиров легковушки погибли, еще двое пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.

С помощью гидравлических ножниц бойцы ГСЧС разрезали боковые стойки в обоих автомобилей, сняли крышу и извлекли двух пострадавших из автомобиля Suzuki, которых госпитализировали в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы.