Боевики снова обстреляли жилые кварталы Авдеевки

Боевики, пренебрегая Минскими договоренностям, продолжают обстреливать жилые кварталы Авдеевки. Были повреждены 6 жилых домов. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что в дальнейшем продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДЛО позиций Вооруженных Сил Украины, а также мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка", - говорится в сообщении.

Втечение суток противником было применено 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что есть грубым нарушением Минских договоренностей.

"СЦКК было зафиксировано обстрелов со стороны НЗФ ОРДО жилых кварталов населенного пункта Авдеевка, по предварительным данным повреждены 6 жилых домов по улице Тургенева 63, 65, 67, 69, 76, 86а, а в одном из домов разрушена крыша. Информация относительно последствий обстрела устанавливается", - уточняется в сообщении.

"Подобные преступления НЗФ ОРДО очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - резюмировали в СЦКК.