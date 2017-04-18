В понедельник, 17 апреля, состоялись телефонные переговоры при участии Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель.
Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
Лидеры стран Нормандской четверки обсудили пасхальное перемирие в Донбассе и подтвердили приверженность Минским соглашениям.
Также была поднята тема участившихся угроз в отношении представителей ОБСЕ и необходимости активизации процесса обмена заложниками.
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Представители Нормандской четверки поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его работу в достижении мира на Донбассе и выразили надежду, что работе в данном формате будет продолжена после выборов президента.
Напомним, последняя встреча "нормандской четверки" на уровне глав государств прошла 20 октября 2016 года в Берлине.