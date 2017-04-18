Эпицентром огневых противостояний в Донбассе остается Приморское направление

Ситуация в районе проведения АТО обостряется: за минувшие сутки террористы 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-центр АТО, эпицентром огневых противостояний остается Приморское направление.

Здесь из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП боевики вели огонь в районе Новогригорьевки. Возле Чермалыка боевики стреляли из 82 мм минометов, а в районе Марьинки применили крупнокалиберные пулеметы. Под Водяным боевики стреляли из БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Обстреливались украинские позиции вблизи Широкино, Талаковки и Павлополя. В районе Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра теористи стреляли по позициям возле Авдеевки. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по опорным пунктам в районе шахты Бутовка. Из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО возле Каменки.

На Луганском направлении по позициям вблизи Катериновки террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов. Из противотанковых гранатометов боевики стреляли по опорным пунктам в районе Новоалександровки,

В штабе также добавили, что за минувшие сутки один украинский военный получил ранения.

Напомним, лидеры стран Нормандской четверки обсудили пасхальное перемирие в Донбассе.