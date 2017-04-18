Балаклею полностью очистили от боеприпасов

Спасатели очистили от взрывоопасных предметов территорию города Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия круглосуточно дежурят пиротехники ГСЧС.

Отметим, в ночь на 23 марта начался пожар на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от Балаклеи Харьковской области. Из города и близлежащих сел были эвакуированы 20 тысяч человек.

Напомним, СБУ открыла уголовное производство по факту взрывов арсенала под Балаклеей по статье диверсия, а прокуратура по статье халатность, однако в настоящее время оба производства объединены в одно. Пожар уничтожил 70% хранившихся там боеприпасов.