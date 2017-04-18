В киевском метро начался демонтаж МАФов

Столичный метрополитен начал демонтаж киосков на станциях "Почтовая площадь" и "Осокорки".

Об этом сообщает "Украинская правда. Киев".

Был проведен демонтаж первых МАФов, которые не имеют договоров аренды и нарушают правила пожарной безопасности. Далее планируется взяться за киоски и на других станциях. По результатам проверок, сегодня 63% киосков в подземке противоречат нормам пожарной безопасности, принятым в 2012 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевское метро может проработать не больше месяца

"Шаг за шагом не останется ни одного объекта, который находится на пути эвакуации пассажиров", - пообещали в пресс-службе метро.

Кроме проблем с пожарной безопасностью, пассажиры жалуются и на качество продукции, которая реализуется в подобных торговых точках. Так, за последние полгода киевское метро получило более 100 жалоб от пассажиров на торговлю.

Напомним, отремонтированную станцию метро "Левобережная" откроют 1 мая.