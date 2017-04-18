Сразу три сервиса оформления и выдачи загранпаспортов заработали в столице

К концу недели, возможно, заработают все центры в крупных городах Украины

Сегодня, 18 апреля, в Киеве начали работу три сервиса оформления и выдачи загранпаспортов.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук.

"Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов начали свою работу на Бажана, 1, Тараса Шевченко, 27 и документ-сервис "Готово" на Леси Украинки, 1. В ближайшие дни будут подключаться крупные города Украины. 26 центров у нас работают по всей Украине, планируются открыть и новые центры", - уточнил Владимир Полищук.

На вопрос о том, когда все сервисы на территории всей Украины заработают, Владимир Полищук ответил так: "Так называемая, "последняя миля" осталась, - подключить пользователей к защищенному каналу и я думаю, что к концу недели уже заработают, возможно, все центры в крупных городах Украины".

Напомним, Миграционная служба заявила, что ежедневно биометрические паспорта получают 10 тыс. украинцев.