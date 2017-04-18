В Васильковском гарнизоне погиб военный

В понедельник, 17 апреля в военной части Васильковского гарнизона от огнестрельного ранения при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий.
Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".
В данное время по приказу командира воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины проводят служебное расследование.
На месте происшествия находится комиссия из представителей Нацполиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования "Центр" Воздушных сил.
Напомним, в Украине появится реестр военнообязанных.