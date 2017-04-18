Порошенко поблагодарил Олланда за усилия в рамках нормандского формата

Президент поговорил с коллегами из РФ, ФРГ и Франции

Альтернативы минским договоренностям по ситуации на Донбассе нет как в части безопасности, так и в вопросе политического урегулирования.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, комментируя телефонный разговор с главами стран "нормандской четверки" – канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

"Все собеседники подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня, о котором договорились накануне Пасхи, а также призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом он поблагодарил французского коллегу за усилия в рамках нормандского формата.

"Надеемся, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции", - добавил глава украинского государства.

Напомним, ранее телефонный разговор прокомментировали в пресс-службе Кремля.