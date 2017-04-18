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Генпрокуратура ищет авторов книги Януковича
Виктор Янукович / Фото: kvedomosti.com

Генпрокуратура ищет авторов книги Януковича

Украинские правоохранители решили обратиться за помощью к Канаде

18.04.17 1620
13000

Генеральная прокуратура просит Канаду помочь в установлении авторов книги беглого экс-президента Виктора Януковича "Украина - страна возможностей". Об этом говорится в определении суда от 6 апреля, передают Українські новини.

Во время досудебного расследования Генпрокуратура установила, что 18 июля 2011 года в Донецке между типографией "Новый мир" в лице генерального директора и Януковичем был заключен договор, согласно которому глава государства обязуется создать литературное произведение "Украина - страна возможностей" (Opportunity Ukraine) и передать издательству имущественные права на это произведение.

В свою очередь издательство взяло на себя обязательство выплатить Януковичу авторское вознаграждение в сумме 32 млн гривен и издать книгу тиражом 1 млн экземпляров.

Вместе с тем типография обусловленный тираж экземпляров книги не издала и, соответственно, не реализовала.

В то же время на протяжении 2011-2012 годов на банковские счета Януковича типография перечислила 26 560 192 гривен под видом авторского вознаграждения.

"В уголовном производстве, среди прочего, устанавливаются лица, которые являются настоящими авторами текстов разделов данной книги, обстоятельства и период их написания", - сказано в судебном решении.

Так, установлено, что большая часть текстов разделов книги создана (написана) в период марта-мая 2011 года другим лицом.

По мере написания, указанные тексты разделов книги частями направлялись на определенный электронный почтовый ящик.

Кроме этого не установленным лицом на указанный почтовый ящик направлялись объяснения по поводу плагиата в книге.

Генпрокуратура полагает, что фактические данные в своей совокупности указывают на то, что абонент почтового ящика знает, кто именно является настоящим автором книги Януковича.

Установлено, что услуги по регистрации и доступу к электронной почте в указанный период предоставлялись канадской компанией SHAW Communications Inc.

Таким образом, суд разрешил Генпрокуратуре обратиться к Канаде с запросом об оказании международной правовой помощи и предоставить временный доступ к информации касательно электронного почтового ящика, находящегося во владении компании SHAW Communications Inc.

В частности следователи просят предоставить информацию об ІР-адресе, с которого осуществлялась регистрация данного почтового ящика.

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