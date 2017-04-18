Порошенко отменил концессионный сбор бизнесменам, работающим на линии соприкосновения и в ОРДЛО

Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому отменяется концессионный платеж субъектам хозяйствования за право создания (строительства) или управления (эксплуатации) государственным и коммунальным имуществом, расположенным в населенных пунктах ОРДЛО, где органы госвласти временно не работают, а также в населенных пунктах на линии соприкосновения.
Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной Рады.
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Данные изменения, как говорится в законе, помогут сбалансировать круг прав и обязанностей сторон концессионного договора в условиях АТО, а также высвободит средства предпринимателей для внепланового ремонта зданий или оборудования.
"Соответствующая государственная поддержка украинских предпринимателей постепенно обеспечит экономическую состоятельность этих субъектов хозяйствования и даст возможность не останавливать предприятия, которые являются единственным залогом выживания граждан Украины на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, и будет способствовать их экономическому росту в будущем", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, эпицентром огневых противостояний в Донбассе остается Приморское направление.