Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Стали известны новые кандидаты на должность главного люстратора страны

Стали известны новые кандидаты на должность главного люстратора страны

Стали известны новые кандидаты на должность главного люстратора страны
Фото: 112.ua

В конкурсе примут участие шесть человек

18.04.17 90
0000

Министерство юстиции обнародовало список из шести соискателей на должность директора Департамента по вопросам люстрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года. Первый этап (тестирование) состоится 19 апреля. Второй этап конкурсного отбора (решение ситуационных задач) пройдет 20 апреля. Третий этап конкурсного отбора (собеседование) назначен на 21 апреля 2017.

Для участия в конкурсе на занятие вакантной должности подали документы шесть человек:

  1. Назар Крупчак - помощник-консультант народного депутата Украины Валерия Бабенко;
  2. Анастасия Задорожная - главный специалист отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции;
  3. Сергей Варич - прокурор отдела досудебного урегулирования споров управления представительства интересов граждан и государства в суде Генеральной прокуратуры;
  4. Виктор Рева - главный специалист сектора предотвращения коррупции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;
  5. Петр Маслянчук - адвокат (Совет адвокатов Киева), директор ООО "Служба безопасности Шериф";
  6. Лилия Ермоленко-Князева - доцент кафедры менеджмента, экономики и права Кировоградской летной академии НАУ.

Напомним, должность  директора Департамента по вопросам люстрации освободилась после того, как ее в конце прошлого года покинула Татьяна Козаченко. После этого Минюст два раза проводил конкурс на замещение вакантной должности – в середине января и в начале марта, но главного люстратого так и не выбрали.

17 марта Министерство юстиции в третий раз объявило конкурс на должности директора Департамента по вопросам люстрации и его заместителей.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Минюст хочет отменить сразу все законы и нормативные акты времен СССРПетренко обещает, что новый законопроект о НАПК будет максимально сбалансированныйБукмекеры называют фаворитом Евровидения представителя Италии

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 5083
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 7908
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 15512
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 2217
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 12451
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 6226
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1453
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 5774
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 1971
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 714
  1. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 11350 / 17436
  2. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 8784 / 9687
  3. В Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии 6139 / 6751
  4. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 4266 / 7461
  5. Индустриальная страна 2059 / 4822
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 1548 / 3182
  7. Генпрокуратура ищет авторов книги Януковича 1411 / 1620
  8. Volvo V90. Вагон элегантности 1326 / 1551
  9. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 1139 / 12451
  10. Пытавшим 10-летнего мальчика-инвалида подросткам грозит 15 лет 1110 / 3331
  1. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 39 / 9687
  2. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 27 / 17436
  3. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 23 / 7461
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 18 / 3182
  5. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 8 / 6226
  6. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 7 / 18617
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 77729
  8. Рева: У 92 % детей в интернатах есть родители 6 / 535
  9. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 5 / 10472
  10. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 5 / 12451
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.