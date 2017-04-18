Стали известны новые кандидаты на должность главного люстратора страны

В конкурсе примут участие шесть человек

Министерство юстиции обнародовало список из шести соискателей на должность директора Департамента по вопросам люстрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года. Первый этап (тестирование) состоится 19 апреля. Второй этап конкурсного отбора (решение ситуационных задач) пройдет 20 апреля. Третий этап конкурсного отбора (собеседование) назначен на 21 апреля 2017.

Для участия в конкурсе на занятие вакантной должности подали документы шесть человек:

Назар Крупчак - помощник-консультант народного депутата Украины Валерия Бабенко; Анастасия Задорожная - главный специалист отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции; Сергей Варич - прокурор отдела досудебного урегулирования споров управления представительства интересов граждан и государства в суде Генеральной прокуратуры; Виктор Рева - главный специалист сектора предотвращения коррупции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины; Петр Маслянчук - адвокат (Совет адвокатов Киева), директор ООО "Служба безопасности Шериф"; Лилия Ермоленко-Князева - доцент кафедры менеджмента, экономики и права Кировоградской летной академии НАУ.

Напомним, должность директора Департамента по вопросам люстрации освободилась после того, как ее в конце прошлого года покинула Татьяна Козаченко. После этого Минюст два раза проводил конкурс на замещение вакантной должности – в середине января и в начале марта, но главного люстратого так и не выбрали.

17 марта Министерство юстиции в третий раз объявило конкурс на должности директора Департамента по вопросам люстрации и его заместителей.