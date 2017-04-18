17 апреля в селе Яковенково Балаклейского района в результате возгорания снаряда погиб 4-летний ребенок.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Отмечается, что во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим 4-летним сыном производили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд.
Во время демонтажа произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находился ребенок.
Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых скончался на месте.
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По указанному факту следователем открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.
Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Следственные действия продолжаются. Эксперты устанавливают происхождение предмета и причины возгорания.