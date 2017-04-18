Топ-налоговику Киевщины грозит до шести лет тюрьмы

Заместителю начальника главного управления Госфискальной службы в Киевской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
"Налоговик, действуя в интересах субъектов хозяйствования, неправомерно принял решение об отмене налоговых уведомлений-решений в результате чего незаконно освободил субъект хозяйственной деятельности от уплаты налогов, что нанесло ущерб государственному бюджету Украины на сумму свыше 12 млн гривен", - заявили в ГФСУ.
По данному факту главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины.
Чиновнику грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, на крупной взятке взяли крупного копа.