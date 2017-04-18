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Главная » Страна » В "ДНР" и "ЛНР" усилят антиукраинскую пропаганду, - ИС
Ситуация в Донбассе

В "ДНР" и "ЛНР" усилят антиукраинскую пропаганду, - ИС

В "ДНР" и "ЛНР" усилят антиукраинскую пропаганду, - ИС
Фото из открытых источников

Из Москвы на помощь террористам отправят "специалистов"

18.04.17 321
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Российские кураторы в "администрациях глав" "ДНР" и "ЛНР" сообщили о требовании администрации президента РФ относительно активизации целенаправленной информационно-пропагандистской работы на подконтрольных Украине территориях (прежде всего – с целевой аудиторией в Донецкой и Луганской областях), с использованием подконтрольных боевикам СМИ, соцсетей, агентуры на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Приоритетные пропагандистские темы – успехи и достижения в реализации "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса", негативная социально-экономическая ситуация на подконтрольной Киеву территории, "рост недовольства украинскими военнослужащими действиями своего командования и украинской власти в целом".

С целью реализации данной задачи ожидается прибытие в ближайшее время в Донецк и Луганск дополнительных групп "специалистов" из РФ.

Кроме того, в среде руководства телеканала "Оплот ТВ", который осуществляет вещание на временно оккупированной территории Донецкой области и подконтролен главарю "ДНР" Александру Захарченко, отмечается рост недовольства отсутствием финансирования данного медиа-ресурса из бюджета "ДНР". В частности, с июля 2016 года "Оплот ТВ" переведен в "государственную собственность ДНР", однако не находится на балансе данного формирования и не получает "бюджетного" финансирования. Эпизодически финансовую поддержку оказывают "благотворители" из РФ, однако этих средств крайне недостаточно. В связи с чем отмечаются открытые отказы руководства телеканала выполнять распоряжения "министерства информации ДНР".

Напомним, в СБУ рассказали, как провокаторы из России в соцсетях пытались спровоцировать массовые столкновения в Киеве. 

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