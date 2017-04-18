Отопительный сезон возобновляется во Львове

По состоянию на 18 апреля теплоноситель подается всем потребителям Львовтеплоэнерго

В управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета заявили, что отопительный сезон в городе продолжается.

Чтобы принимать решение об окончании отопительного сезона, среднесуточная температура в течение трех суток должна быть выше 8 градусов по Цельсию. На данный момент такой температуры не наблюдается.

Сообщается, что по состоянию на 18 апреля отопление подается всем потребителям Львовтеплоэнерго: отопление получают 1624 потребителя, а горячую воду - 1115 потребителей.

"Отопительный сезон продолжается. Температура наружного воздуха пока не позволяет принимать решение об окончании отопительного сезона. Чтобы прекратить подачу отопления, нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток была выше 8 С. На данный момент такой температуры не наблюдается", - сообщил начальник управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета Александр Одинец.

Напомним, в Украину идут холода.