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Новости компаний Модные тенденции современного интерьера

<span class="label">Новости компаний</span> Модные тенденции современного интерьера

 

18.04.17 91
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По принципу: чем меньше – тем лучше!

Подбирая мебель под интерьер в стиле лофт, необходимо следовать определенным правилам. Меньше – лучше, однако это отнюдь не означает, что в вашей гостиной будет стоять только диван. Избавьте пространство от перегружающего его напыщенного декора – рюши, цветочки и все в этом духе – оставьте это в прошлом. Концепция стиля лофт состоит из простой и, в то же время, красивого и функционального набора мебели.

Хотите обставить спальню? Тогда дополните комнату удобной прикроватной тумбой и пуфом. Что же касается кухни, то это особое место в квартире. Загромождая пространство, вам попросту будет катастрофически неудобно. Поэтому задумайтесь об удобной барной стойке, с помощью которой легко отделить рабочую зону от обеденной в открытой кухне. Ну и, конечно же, не забудьте про барные стулья и, самое главное, не пытайтесь адаптировать в созданный интерьер продукт серийного производства мебельной фабрики, который уж никак не следует минимализму. Только дизайнерское решение подчеркнет безупречный и модный интерьер вашей квартиры. Самым правильным решением станет мебель в стиле лофт от Cube44. Здесь вы найдете только самые актуальные и современные дизайнерские решения, которые создадут настоящую гармонию минимализма.

Лофт – не только в интерьере квартиры

Безусловно, данный стиль отлично подходит для квартиры и дома. Удобная, функциональная мебель отлично вписывается в любую комнату. Кресло придаст уют гостиной, а кофейный столик создаст особую располагающую атмосферу. Журналы, фотографии, коллекция ваших любимых статуэток отлично станут на полки стеллажа, который намного выигрышней смотрится, чем громоздкий шкаф.

Однако, минимализм и лофт можно использовать не только дома. Ведь барные стулья и удобные кресла в любом кафе или ресторане просто must have. И именно мебель для таких заведений должна быть простой, надежной и комфортной.

Большинство офисов всемирно известных компаний также отдают предпочтение стилю лофт: за его четкость, отсутствие излишеств и наигранной роскоши. Стеллаж для хранения документов, удобный диван для посетителей и, конечно же, журнальный столик в кабинете директора – вот он идеальный интерьер офиса, в котором хочется работать и общаться с клиентами.

В чем преимущество мастерской Cube44?

Выбирая мебель от Сube44, вы подчеркиваете свою индивидуальность и стиль. В каталоге нашей мастерской можно найти необходимый вам предмет мебели в стиле лофт, который идеально впишется в интерьер рабочих и публичных пространств и домашних помещений. Поскольку мастерская выпускает мебель коллекциями, вы легко можете скомбинировать различные предметы мебели самостоятельно, без привлечения дизайнера интерьеров.

В мебельной мастерской Cube44 производят дизайнерскую мебель из самых качественных материалов: прочный металл, натуральные материалы и текстиль. Вся продукция изготавливается руками настоящих профессионалов, которые знают свою работу и выполняют ее безупречно. Бесплатная доставка по Киеву станет приятным бонусом для наших покупателей. 

 

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