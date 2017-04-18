В Киеве хотят создать большое пешеходное кольцо

Обустройство пешеходной зоны начнется после подготовки проекта в августе-сентябре 2017 года

В 2018 году в Киеве планируют создать большое пешеходное кольцо от Андреевского спуска до Владимирской горки.

Об этом сообщил глава глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА , передает 44.ua.

"Мы планируем создать большое пешеходное кольцо: Андреевский спуск - Контрактовая площадь - ул. Сагайдачного - Почтовая площадь - пешеходная аллея - лестница Магдебургского права - пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск - Владимирская горка. Часть этого маршрута уже создана", - сказал Майзель.

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Для реализации идеи нужно возле Днепра провести реорганизацию дорожного движения, которое позволит избежать пробок.

"Нужно сделать бессветофорный выезд из Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая, до конца доработать развязку на пересечении Набережно-Крещатицкая и Верхнего и Нижнего Вала с их реконструкцией", - добавил глава департамента.

Также на некоторых улицах Подола создадут велодорожки. Проект также предусматривает велопарковки и прокат велосипедов.

По словам Майзеля, обустройство пешеходной зоны начнется после подготовки проекта в августе-сентябре 2017 года. "Мы планируем это сделать за 9-10 месяцев после сдачи проекта. Пессимистический план - года три. Тут уже все будет зависеть от города, как он будет финансировать реализацию проекта", - сказал он.

Напомним, Кличко озвучил стоимость достройки Подольского моста.