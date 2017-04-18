Сутки в АТО: погибших нет, один боец был ранен

Боевики чаще всего нарушают перемирие на мариупольском направлении

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 1 получил ранения во время вражеского минометного обстрела наших позиций в Чермалыке. Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Активными боевики остаются только в Попаснянском районе, а именно в Новоалександровке и Катериновке. Вчера вблизи этих сел в направлении украинских позиций бандформирования открывали огонь 4 раза – из них один раз применяли минометы в Катериновке, остальные несколько раз – легкое вооружение. Обстрелы были непродолжительными.

Донецкое направление

За прошедшие сутки основные боевые действия развернулись в Авдеевке и на ее флангах. В частности, вражеские обстрелы Авдеевки начались после обеда и продолжались до захода солнца. Из арсенала боевики применяли как легкое вооружение, так и минометы, а также один раз выстрелили из 152-мм пушки в направлении наших рубежей обороны. Агрессивные действия противника вызвали новые разрушения жилой застройки местного населения.

Прямыми попаданиями мин было повреждено 8 домов, один из которых был полностью разрушен.

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Вблизи Авдеевки – на позиции "Шахта Бутовка" и в Каменце – ситуация спокойная. Здесь вечером произошло по одному обстрелу, продолжительностью до часа каждый с применением стрелкового оружия и гранатометов.

Еще одна получасовая вооруженная провокация со стороны врага состоялась в Опытном.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 4 вражеских обстрела.

Мариупольское направление

Сюда традиционно приходится львиная доля случаев нарушения перемирия противником. Около полудня режим тишины враг нарушил в Марьинском районе, где еще по одной вражеский вооруженной провокации произошло вечером и около 22 часов.

В Волновахском районе враг провел один минометный обстрел около 15 часов, выпустив в сторону наших позиций 4 мины.

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Вдоль линии фронта от Чермалыка до Широкино противник обстреливал силы АТО с утра и до позднего вечера. В Чермалыке и Павлополе враг провел по одному минометному обстрелу, а в Талаковке и Водяном применял снайперское оружие против наших защитников. На остальных позициях этого участка фронта противник активно применял легкое вооружение, включительно с бронетехникой.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрела, 3 из которых – минометные.