McDonald's окончательно ушел из Крыма

Детали сделки по продаже всех помещений ресторанной сети держатся в секрете

Украинский McDonald's подтвердил продажу всех помещений компании в аннексированном Крыму. Детали сделки держатся в секрете.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По словам PR-директора McDonald's Ukraine Анастасии Зражевской, с апреля 2014 года у компании не было возможности вести бизнес в помещениях ресторанов в Симферополе и Ялте. Поэтому данные помещения были проданы.

"Условия продажи являются конфиденциальными", – отметила Зражевская.

Ранее в руководстве украинского McDonald's опровергли информацию о возобновлении работы компании на территории аннексированного Крыма.

Отметим, крымские рестораны McDonald's были закрыты 3 апреля 2014 года "по производственным причинам". Сотрудникам было предложено перейти на работу в другие украинские города.

Напомним, в принадлежащем Ватикану здании открыли McDonald's.