В Украине остановилась пятая ТЭС

Славянская ТЭС, которая использует для работы уголь антрацитовой группы, 18 апреля остановила работу из-за отсутствия топлива. Об этом свидетельствуют статистические данные Минэнерго относительно ежедневного состояния накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

"Славянская ТЭС остановила работу из-за отсутствия топлива", - говорится в документе.

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Из теплоэлектростанций, использующих антрацит, продолжает работать только Луганская ТЭС, расположенная в городе Счастье. Она является источником электричества для северной части Луганской области. Ожидаемый срок выработки складов на этой ТЭС - 44 суток.

Напомним, 5 апреля 2017 года госкомпания "Центрэнерго"остановила работу Трипольской ТЭС (Киевская область). Кроме этого ДТЭК временно остановил работу Приднепровской ТЭС (Днепропетровская область). 6 апреля 2017 года госкомпания остановилась Змиевская ТЭС (Харьковская область), а 11 апреля – Криворожская ТЭС (Днепропетровская область).

Такие остановки вызваны тем, что Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и "ДТЭК Комсомолец Донбасса".