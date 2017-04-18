Завтра в Гааге огласят решение по обеспечительным мерам в иске Украины к России

Начало слушаний запланировано на 16:00 по киевскому времени

Международный суд Организации Объединенных Наций 19 апреля огласит решение относительно обеспечительных мер к Российской Федерации по иску Украины.

Об этом говорится в сообщении суда в Twitter.

"Напоминание: завтра в 15:00 (Гаага) Международный суд справедливости вынесет решение по делу "Украина против России" (предупредительные меры)", - говорится в сообщении.

Трансляция слушаний будет проходить на сайте ООН, начало – в 16:00 по Киеву.

Отметим, Международный суд ООН в Гааге 6 марта приступил к рассмотрению иска Украины против России за поддержку террористов в Донбассе и за дискриминационные действия в Крыму.

9 марта суд завершил слушания по иску Украины к России и перешел к рассмотрению дела - запроса о введении временных мер к России.

Напомним, иск был подан 16 января 2017 года в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.