Александр рассказал, что нужно для того, чтобы стать успешным в данной области, а также какие навыки необходимы человеку, желающему заниматься 3D моделированием.

Сегодня мы поговорим с человеком, который, можно сказать, стоит у истоков данного направления. Это Александр Шавшин – директор частного предприятия «3DFINT». Попытаемся узнать, что же это такое и чего можно ждать в будущем от такой инновации как 3D моделирование. Возможно, в будущем, с помощью 3D принтера можно будет решать какие-то глобальные проблемы.

Компьютерные технологии с каждым годом все больше проникают в нашу жизнь. Они присутствуют практически в каждой сфере деятельности. Но и это еще не все. Прогресс не стоит на месте и появляются все новые и новые возможности. Именно к таким можно отнести 3D моделирование. Данное направление появилось совсем недавно, но уже успело занять свои прочные позиции. Модели, созданные на 3D принтере, появляются везде: строительство, медицина, развлечения и многие другие сферы.

Как известно, цели формируются в детстве. Расскажите, каким ребенком вы были, чем интересовались, кем мечтали стать в будущем?

С самого юного возраста я все время что-то изобретал и модернизировал. Вообще был активным ребенком. Любимым местом был папин гараж, а любимые игрушки – инструменты. С появлением в нашем доме компьютера я стал активно изучать книги по компьютерным технологиям. Вскоре стал ремонтировать не только свой компьютер, но и друзей, а потом и другие люди стали обращаться.

Кем мечтал стать в будущем? Четкой определенности не было, хотелось заниматься тем, что интересно, что изучал. В итоге все накопленные знания мне пригодились, и я нашел именно то дело, которое мне по душе.

А дальше вы пошли учиться и овладели двумя специальностями. Почему именно их вы решили выбрать?

Меня тянуло в то время к механике, я мог перебрать любой узел автомобиля. Это и стало решающим фактором выбора моей первой специальности. К выпуску из колледжа я стал увлекаться маркетингом IT компании и невероятно динамично развивающейся в то время игровой индустрии. Так и была выбрана специальность при поступлении в университет. В дальнейшем знания маркетинга мне помогли наработать клиентскую базу и построить свой бизнес. Я считаю, что любые полученные знания никогда не бывают лишними. Им всегда можно найти рациональное применение, использовать с пользой в работе или же повседневной жизни.

Вы учились и работали одновременно. Было ли трудно или это только закаляло вас?

В силу своей заинтересованности в чем-то, всегда совмещал несколько разных сфер деятельности, так и получилось, что учился и работал одновременно. Во время учебы я как раз и заинтересовался 3D моделированием, которое изучал несколько лет, хотя еще и не знал где можно применить эти знания. Любые трудности всегда закаляют, но тем быстрее мы развиваемся и учимся.

Вы постепенно поднимались по карьерной лестнице. Благодаря чему это происходило: вы везунчик или это стоило вам титанических усилий?

Я всегда изучаю досконально то, чем занимаюсь, стремлюсь стать специалистом в той области, с которой приходится сталкиваться. Я человек труда, я привык надеяться только на себя и свои силы, поэтому никогда не стремлюсь «сачковать» и всегда готов трудиться.

Почему вы решили заняться 3D моделированием? Это ведь, наверное, достаточно сложно?

Как я уже говорил, программы по 3D моделированию я изучал, еще учась в колледже. Но на тот момент я и представить не мог, что со временем технологии продвинутся так далеко, что станет возможным держать в руках готовую физическую, только что смоделированную модель. Ничего не бывает сложно в том деле, которое любишь. Я просто не могу передать те эмоции, которые я испытал, когда впервые распечатал свою собственную 3D модель.

Над какими интересными проектами вы работали? Были ли у вас сложные случаи, когда опускались руки?

Каждый проект интересен по-своему, все они разные, требуют индивидуального подхода. Сейчас, например, интересна разработка детских конструкторов. Самое сложное это временные рамки. Например, были случаи, когда новый для нас материал при печати или обработке вел себя не так как мы предполагали, а у нас лимитировано время и людям нужно срочно выполнить работу. Руки не опускались, так как ищешь решение проблем, и всеми силами доводишь модель до идеала, и стараешься уложиться в сроки. В любой работе бывают свои сложности. Но это же не значит, что нужно сразу сдаваться и говорить, что это не твое.

Что именно помогало вам справляться с трудностями?

Я человек очень позитивный и воспринимаю любые трудности как новый опыт, как возможность получить новые знания. Это и помогает справиться с проблемами. Благодаря такому оптимистичному подходу к жизни можно справиться с любыми трудностями и даже избежать их.

Вы еще работаете над созданием детских конструкторов из экологически чистого материала. На это вас натолкнуло рождение вашей дочери или что-то другое?

В наше время детей уже трудно чем-то удивить. Современные игрушки надоедают им после первой же игры.

Как показали наши наблюдения, детям гораздо интереснее создавать игрушки самим. Это еще и способствует их развитию. Так и появилась идея создания конструкторов из экологически чистого материала.

Конструкторов сейчас огромное множество, но здесь сама идея заключается в свободном распространении моделей конструктора, оптимизированных под 3D печать. Любой желающий сможет самостоятельно «скачать конструктор», распечатать, собрать и при желании раскрасить его как пожелает.

Мы знаем, что у вас есть видео-блог. Что именно вы рассказываете своим подписчикам и много ли их у вас?

Да, блог есть, он не так давно появился, много материала пока еще остается за кадром, например, мы участвовали в конкурсе по 3D печати. Вот и ждет материал своего часа. С помощью видео-блога, социальных сетей и других популярных ресурсов, я рассказываю людям о том, что 3D печать может применятся не только для печати гномов и свистков, но и для выполнения сложных бытовых и производственных задач. Рассказываю о свойствах материала и способах его обработки, эти знания я получил сам опытным путем, и хочу поделиться своим опытом с теми, кому интересны 3D технологии.

Вы советуетесь со своей женой? Помогает ли она вам в вашей работе?

Мы оба творческие люди, очень похожи во взглядах и характерах, привыкли все делать вместе. Моя супруга мне очень во всем помогает, всегда поддерживает мои начинания и дает дельные советы.

А как случилось, что вы объединили свою профессию с занятием вашей супруги?

Часто для воплощения новых идей нужно что-то особенное, индивидуальное. Вот и получилось так, что 3D печать стала хорошим помощником во флористике, которой занимается моя супруга. Мы стали использовать новые материалы для создания элементов декора свадеб и торжеств, детских праздников, упаковки подарков, так мы для собственной свадьбы печатали сувениры для наших гостей.

Мы решили создать новое направление 3D флористики. Цель проекта –расширить возможности, добавить новых и свежих идей в эту индустрию.

Ваш бизнес разрастается. Есть ли какие-то новые идеи?

Эта деятельность плотно вошла в мою жизнь, из хобби переросла в бизнес, и останавливаться нет ни малейшего желания. А идей очень много, это разные сферы деятельности, это и дизайн, и медицина… в планах собрать совершенно уникальный 3D принтер собственной конструкции. В голове крутится столько идей, что все их даже не перескажешь. Это ведь хорошо, когда не стоишь на месте, когда есть к чему стремиться, а главное – есть силы претворить все в жизнь.

А что касается самосовершенствования? Есть ли у вас хобби, и хватает ли у вас время на занятие любимым делом?

3D технологии – это и есть мое хобби. Благодаря этим технологиям, я воплощаю свои идеи в реальность, могу что-то изобретать и модернизировать, это как раз то, что я люблю. Времени всегда не хватает, но я стараюсь его находить и рационально использовать.

Что бы вы сейчас хотели сказать тем, кто очень хочет связать свою жизнь с прогрессивными технологиями, но боится это сделать?

3D печать очень бурно развивается, непрерывно совершенствуются технологии, выпускаются на рынок новые материалы для печати. Сегодня рынок 3D печати далек от перенасыщения. Поэтому не стоит бояться конкуренции, в этой сфере найдется место для каждого. Не бойтесь сделать первый шаг, он всегда самый сложный, а каждый следующий шаг уже намного легче. Пробуйте, экспериментируйте, эти технологии – новый этап производства, но он с огромным потенциалом и будущим.