КГГА: В Киеве отопление возобновлять не будут

Об этом сообщил заместитель столичного мэра Петр Пантелеев, передают Українські новини.
"Уже в конце недели снова потеплеет. Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом, то возобновление отопительного сезона - нецелесообразно технически и экономически", - сказал он.
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Пантелеев отметил, что городские власти приняли решение об окончании отопительного сезона 1 апреля в связи с установлением среднесуточной температуры в городе более 8 градусов.
Также многие киевляне выразили желание закончить отопительный сезон в начале апреля, создав электронные петиции на сайте городского совета.
Напомним, в связи с резким похолоданием во Львове возобновили отопительный сезон.