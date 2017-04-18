КГГА: В Киеве отопление возобновлять не будут

Киевская городская государственная администрация не намерена возобновлять отопительный сезон в связи с похолоданием

Об этом сообщил заместитель столичного мэра Петр Пантелеев, передают Українські новини.

"Уже в конце недели снова потеплеет. Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом, то возобновление отопительного сезона - нецелесообразно технически и экономически", - сказал он.

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Пантелеев отметил, что городские власти приняли решение об окончании отопительного сезона 1 апреля в связи с установлением среднесуточной температуры в городе более 8 градусов.

Также многие киевляне выразили желание закончить отопительный сезон в начале апреля, создав электронные петиции на сайте городского совета.

Напомним, в связи с резким похолоданием во Львове возобновили отопительный сезон.