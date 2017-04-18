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Новости партнеров Участники благотворительного "Фандрайзинг марафона" собрали 856 424 гривны

<span class="label">Новости партнеров</span> Участники благотворительного "Фандрайзинг марафона" собрали 856 424 гривны

 

 

18.04.17 19
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Успешно завершился благотворительный "Фандрайзинг марафон", который проходил в рамках Киевского полумарафона Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017. Более 70 украинских фандрайзеров собрали 856 424 гривны на поддержку проектов от 10 фондов: "АНТИСПИД", "Таблеточки", "Свичадо", "Запорука","Кажен може","Даун синдром"," Открытые ладони", "Счастливый ребенок"," Сердца будущего","Сердце воина".

"Наши беговые мероприятия традиционно сочетают в себе спорт и социальную инициативу. Каждый год мы поощряем бегунов участвовать в благотворительном сборе средств и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Бег - это путь к совершенствованию жизни. В нашем случае это также помощь жизни окружающих нас людей ", - комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Run Ukraine Виктория Веремеенко.

Сбор средств продолжался с марта 2017 года на платформе “Украинской биржи благотворительности” и фонда “Таблеточки”. В течение месяца фандрайзеры готовились к старту на международном беговом событии и призывали неравнодушных жертвовать средства на добрые дела. Традиционно к благотворительной инициативе присоединились известные украинцы: Олег Собчук из группы "СКАЙ", Павел Казарин, Власта Шовковская, Соломия Витвицкая, певица Светлана Тарабарова, ветеран Евгений Терехов и Наталка Карпа, Оксана Стебельська. Внести свой вклад мог каждый желающий. Для этого достаточно было выбрать благотворительный фонд, проект и фандрайзера, который нравится, и пожертвовать любую сумму.

"Я рада, что в Украине проходят мероприятия международного уровня, в которых переплетается спорт и благотворительность, объединяющих тысячи людей вокруг общей цели - изменять себя, достигать поставленных целей и помогать другим", - комментирует директор “Украинской Биржи Благотворительности” Ирина Гуцал.

9 апреля фандрайзеры вышли на старт Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 и достойно преодолели свою дистанцию ​​и тем самым доказали, что бег - это больше, чем спорт. Таким образом, благодаря благотворительной инициативе помощь и поддержку получат ВИЧ-инфицированные дети, преждевременно рожденные дети, семьи онкобольных детей, ветераны АТО с ампутацией, люди с проблемами дыхательной системы.

Следующий всеукраинский "Фандрайзинг марафон" состоится осенью в рамках Киевского международного марафона Wizz Air Kyiv City Marathon 2017.

 

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