В Николаеве школьников отправили на внеочередные каникулы из-за похолодания

Дети не пойдут на занятия 20 и 21 апреля

В Николаеве с 20 по 21 апреля школьники уйдут на вынужденные каникулы - в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима в помещениях. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Во исполнение распоряжения городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятого в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учебных заведениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", - сказал заместитель городского головы Евгений Шевченко.

В Николаеве уже третий день идет дождь, сильный ветер, температура воздуха не превышает 2-4 градусов тепла. Такая погода продлится до конца недели.

Напомним, в связи с резким похолоданием во Львове возобновили отопительный сезон.