Лавров забеспокоился о нравственном здоровье европейцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Европу в безнравственности и отказе от христианских корней. Об этом Лавров заявил на приеме по случаю Пасхи, передает ТАСС.

"В Европе, где, по сути, наблюдается отказ от своих христианских корней, дело доходит до сознательного официально одобренного сноса или перепрофилирования христианских храмов, лишения их религиозной атрибутики. Очевидно, что такие деяния наносят колоссальный ущерб нравственному здоровью людей", - сказал Лавров.

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По словам министра, те, кто пренебрегает своими религиозными корнями, едва ли может уважать чувства верующих других конфессий.

"Серьезное беспокойство вызывают непрекращающиеся попытки узкой группы государств с мессианской одержимостью насаждать псеводолиберальные ценности, такие, например, как гедонизм и вседозволенность. Вселяет тревогу и доведение до абсурда понятия толерантности", - отметил российский министр.

Лавров также призвал ОБСЕ разработать декларации по борьбе с христианофобией и исламофобией.