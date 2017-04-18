В России признались, что финансируют захваченные предприятия в Донбассе

Говорят, что это временная мера

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин подтвердил, что Россия оказывает "гуманитарную поддержку" захваченным боевиками предприятиям Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

"Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов", - заявил он.

Ранее об этом сообщил председатель "межведомственной комиссии по оказанию гумподдержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей" Сергей Назаров.

"Поставки сырья и материалов для предприятий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей, работа которых остановлена из-за введенных Киевом экономической и транспортной блокады, временно, в порядке гуманитарной поддержки территории, осуществляется за счет имеющихся федеральных резервов товарно-материальных ценностей", - сказал он.

При этом Назаров опроверг информацию о поставках железорудного сырья на территорию Донбасса с российских предприятий.

"Никаких таких поставок не производится", - заявил он.

Напомним, 1 марта главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили о вводе "внешнего управления" на всех работающих украинских предприятиях на временно оккупированных территориях Донбасса.